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جانب إيجابي لـ"كورونا".. انتشاره في 2020 منع ظهور مرض أخطر!

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جانب إيجابي لـ"كورونا".. انتشاره في 2020 منع ظهور مرض أخطر! جانب إيجابي لـ"كورونا".. انتشاره في 2020 منع ظهور مرض أخطر!
بسبب سياسات التباعد والحجر الصحي والعزل والإغلاق حول العالم

جانب إيجابي لـ

على الرغم مما سببه من مآسٍ على مدى عام كامل، حمل وباء كورونا مفاجأة صحية سارة؛ إذ أشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن مرضًا يسمى التهاب النخاع الرخو الحاد (AFM)، وهو مرض عصبي خطير، لم ينتشر في 2020 على عكس ما كان متوقعًا.

المرض الشبيه بشلل الأطفال، يصيب الأطفال بشكل رئيسي، ويسبب ضعفًا في العضلات، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الشلل الدائم وربما الوفاة.

ظل هذا المرض نادرًا لعقود من الزمان؛ لكنه بدأ في الانتشار خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار فيروس مرتبط به يسمى "EV-D68"، وأصبحت هناك حالة تفشٍّ تحدث كل عامين، وكان متوقعًا أن تقع الموجة عام 2020، بحسب البحث الذي قاده خبير الأمراض المعدية "سانغ وو بارك"، في جامعة برينستون الأمريكية؛ وفق قناة "الحرة".

ونظرًا لأن الظروف الوبائية، العام الماضي لم تكن عادية؛ خاصة في الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا من الفيروس؛ تراجعت الحالات بسبب سياسات التباعد والحجر الصحي والعزل والإغلاق، التي أدت إلى تراجع ليس فقط في حالات كورونا؛ ولكن أيضًا هذا المرض العصبي.

وتشير أرقام مؤلفي الدراسة إلى أنه كانت هناك 153 حالة في 2016، و238 حالة في 2018، لكن تم تسجيل 31 فقط في 2020.

وجاء في البحث: "يشير تحليلنا الأوليّ إلى أن الاستجابة لوباء كوفيد-19، ربما أثرت على ديناميكيات تفشي EV-D68". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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