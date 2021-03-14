★ ★ ★ ★ ★

أشاد في تصريح إلى "سبق" بنجاح أول مزاد عقاري بالمملكة عبر البث الفضائي

أكد رئيس مجموعة شركات ستر الراكان، الشيخ ستر بن عبدالعزيز الراكان، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- قامت بجهود عظيمة لتجاوز جائحة كورونا العالمية، وتحقيق نتائج اقتصادية مميزة، منها في مجال البيع الإلكتروني الذي شهد ارتفاعًا في الطلب؛ وهو ما ساهم في ثبات الاقتصاد السعودي.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" بمناسبة إطلاق أول مزاد عقاري إلكتروني عبر البث المباشر، وتنقله قنوات فضائية؛ إذ يعد أول مزاد من نوعه في السعودية، وتنظمه شركة إتقان العقارية، مشيرًا إلى أنه الحل الأمثل لاستمرار السوق العقاري نظرًا لظروف الجائحة التزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبيّن "الراكان" أن المزاد الإلكتروني حل متميز وأمثل لاستمرار السوق العقاري نظرًا لظروف الجائحة، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يواكب التحول الرقمي الذي تشهده السعودية من خلال رؤيتها 2030، ومنوهًا بجهود شركة إتقان العقارية التي تشرف على هذا المزاد الإلكتروني الأضخم.. ولا شك أن "إتقان" أثبتت كفاءتها رغم الجائحة، ونجحت في تنظيم مزادات عقارية، وحققت عوائد كبيرة.

وأكد "الراكان" أن الأسواق العقارية في السعودية واعدة، وأصبحت محط أنظار العالم؛ لتماشيها مع رؤية السعودية التي جاءت بتطوير واهتمام المجال العقاري لتنويع الدخل والاقتصاد السعودي حتى تصبح السعودية في مصاف الدول المتقدمة. ولا شك أن السعودية قادرة على ذلك في ظل قيادتها الحكيمة، ورؤيتها العالمية التي يقودها سمو سيدي ولي العهد بعزيمة وهمة عالية.

وفي ختام تصريحه إلى "سبق" رفع الشيخ ستر الراكان الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمان للوطن والمواطن من غير تقصير ولا ملل، سائلين الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه.