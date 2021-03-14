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عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية

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بعد الإجازة التي منحت للفريق

عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية

أعلن نادي الهلال مشاركة الثنائي "مدالله العليـان وهتان باهبري" في المناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني في التدريبات، بعد إكمال برنامجيهما التأهيلي.

"ميدانياً" استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الوحدة"، ومناورة فنية على جزء من الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

ويستضيف الهلال متصدر جدول الترتيب ( 45 نقطة)، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضيفه القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية

عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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