أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​الإسكان: ندرس مخطط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قريبًا

Print
​الإسكان: ندرس مخطط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قريبًا ​الإسكان: ندرس مخطط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قريبًا

مصراوي Masrawy

09:27 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم البدء في تنفيذ أول المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2016 وكانت عبارة عن الطرق والمرافق والبنية التحتية ثم الاحياء السكينة وبدأت المشروعات تتوالى على داخل العاصمة الإدارية.

وأضاف عباس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا مراجعة المخطط العام للمرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 ألف فدان، وقريبا سيتم البدء في تنفيذ الطرق والمرافق والبنية الاساسية واتاحة هذه المرحلة أمام المستثمرين.

وتايع عباس: "إن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستتضمن عدد من المشروعات المختلفة التي تحتاجها أي مدينة بداية من المشروعات السكنية والتجارية والخدمية والتعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة على مدار الـ10 سنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

- الشقة بـ450 ألف و2000 جنيه بدل.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية