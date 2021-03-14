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إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ"الهدا والشفا" في الطائف

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خلال جولات ميدانية للبلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات

إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة جهودها في متابعة ورصد مخالفات الأنشطة التجارية، من حيث إخلالها بتعليمات واحترازات منع تفشي .

وكانت "بلدية الهدا الفرعية" قد أغلقت أنشطة تجارية تهاونت في تطبيق الإجراءات الوقائية، كما تم رصد 16 مخالفة للاشتراطات الصحية خلال جولات ميدانية قامت بها البلدية على المخابز والمحال الغذائية والمطاعم والبوفيهات.

كما باشرت أيضًا "بلدية الشفا الفرعية" إغلاق مطعم تهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وخالف التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ

إغلاق أنشطة تجارية ورصد 16 مخالفة لاحترازات كورونا بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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