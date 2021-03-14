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مدير هيئة نجران يتفقد العمل الميداني والتوعوي بفرعي بدر الجنوب ويدمة

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مدير هيئة نجران يتفقد العمل الميداني والتوعوي بفرعي بدر الجنوب ويدمة مدير هيئة نجران يتفقد العمل الميداني والتوعوي بفرعي بدر الجنوب ويدمة
التقى منسوبي الهيئتين واطلع على وسائل تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"

مدير هيئة نجران يتفقد العمل الميداني والتوعوي بفرعي بدر الجنوب ويدمة

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بزيارة تفقدية للوقوف على العمل الميداني والتوعوي في هيئة محافظة بدر الجنوب وهيئة محافظة يدمة ومتابعة تنفيذ حملة (الخوارج شرار الخلق).

كما التقى فضيلته رئيس هيئة بدر الجنوب الشيخ عبدالله بن جابر الشهراني ورئيس هيئة محافظة يدمة الشيخ سعيد بن هويج ال فطيح ومنسوبي الهيئتين واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ حملة (الخوارج شرار الخلق).

وبيّن الشيخ "القحطاني" خلال لقائه منسوبي هيئة بدر الجنوب وهيئة يدمة حرص دولتنا وقيادتنا الرشيدة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم ودور المملكة العربية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وإرساء قيم الوسطية والاعتدال.

وشدد مدير عام الهيئة بنجران على أهمية تفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق) في جميع الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والتعليمات، وحذر من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة والمنحرفة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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