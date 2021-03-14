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قالت إنها تقوم حالياً بإتاحة ملاعبها لاستخدام الأكاديميات ولمدد محدودة

نفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، ما تم تداوله بشأن توجهها لرعاية الأندية الرياضية، وأن ما يتم حالياً هو دراسة لإتاحة ملاعب أنديتها للأكاديميات الرياضية.

‏وتفصيلاً، قالت "الشركة" عبر حسابها في تويتر: "تؤكد السعودية للكهرباء أنه لا يوجد لديها حالياً توجّه لرعاية الأندية الرياضية، وأن ما يتم حالياً هو دراسة إتاحة ملاعب أندية الشركة لاستخدام الأكاديميات الرياضية ولمدد محدودة؛ بما يعود بالفائدة المشتركة للأكاديميات وأبناء منسوبي الشركة الموهوبين رياضياً".



جاء ذلك بعد أن تداول مغردون اليوم الأحد، خبراً بشأن توقيع أحد الأندية الرياضية الشهيرة عقد رعاية مع الشركة السعودية للكهرباء.