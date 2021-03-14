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حزب "ميركل" يتلقى هزيمة نكراء في انتخابات محلية

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حزب "ميركل" يتلقى هزيمة نكراء في انتخابات محلية حزب "ميركل" يتلقى هزيمة نكراء في انتخابات محلية
قبل 6 أشهر من إجراء "التشريعية" في سبتمبر

حزب

تكبّد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم (الأحد)، هزيمة "نكراء" في انتخابات محلية أجريت في ولايتين في غرب البلاد، وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.

ولم يحصد حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الذي يعاني أزمة كبرى، سوى على 23 في المئة من الأصوات في ولاية بادن فورتمبرغ، مقابل 27 في المئة قبل 5 سنوات؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وحصل الحزب على ما بين 25,5 و26 في المئة من الأصوات في ولاية راينلاند بفالتس، مقابل 31,8 في المئة في العام 2016، وفق محطتين تلفزيونيتين رسميتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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