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مصدر أمني عن واقعة متحرش المترو: جار فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم

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مصدر أمني عن واقعة متحرش المترو: جار فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم مصدر أمني عن واقعة متحرش المترو: جار فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم

مصراوي Masrawy

02:13 م الأحد 14 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الاجهزة الأمنية تقوم بفحص واقعة التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق الذي تم تداوله أمس السبت.

وتابع المصدر، أنه جار العمل على تحديد هوية المتهم الذي ظهر لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة شاب بفتاة داخل إحدى سيارات المترو أمس السبت، وروى شاب يدعى أحمد ناجي تفاصيل الواقعة، حيث أكد أن من تعرضت للتحرش هي خطيبته وهي من قامت بتصوير الفيديو الذي سجل الواقعة.

وأكد "ناجي" في مضمون منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرجل الذي ظهر بالفيديو أتى بأفعال خادشة للحياء، وتحرش بخطيبته مستغلا قلة عدد الركاب في عربة المترو.

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