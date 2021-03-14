مصدر أمني عن واقعة متحرش المترو: جار فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الاجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديو واقعة التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق الذي تم تداوله أمس السبت.

وتابع المصدر، أنه جار العمل على تحديد هوية المتهم الذي ظهر بالفيديو لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تحرش شاب بفتاة داخل إحدى سيارات المترو أمس السبت، وروى شاب يدعى أحمد ناجي تفاصيل الواقعة، حيث أكد أن من تعرضت للتحرش هي خطيبته وهي من قامت بتصوير الفيديو الذي سجل الواقعة.

وأكد "ناجي" في مضمون منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرجل الذي ظهر بالفيديو أتى بأفعال خادشة للحياء، وتحرش بخطيبته مستغلا قلة عدد الركاب في عربة المترو.