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شرطة البيئة والمسطحات تُحبط ترويج 100 طن مواد غذائية مغشوشة

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شرطة البيئة والمسطحات تُحبط ترويج 100 طن مواد غذائية مغشوشة شرطة البيئة والمسطحات تُحبط ترويج 100 طن مواد غذائية مغشوشة

مصراوي Masrawy

01:41 م الأحد 14 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها الحملات عن ضبط مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (51,5 طن أسمدة ومخصبات زراعية) مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات منسوبة لشركة وهمية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وفي مجال حماية البيئة، ضبطت الحملات، مصنعين "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (38,2 طن مواد غذائية) مجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ صلاحية بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس وقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

كما ضبطت الحملات 4 مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (6,2 طن منظفات - 6,4 طن مخلفات ومنتجات ورقية – 1000 حفاظة قطنية خاصة بالاطفال – 4750 شمعة خاصة بمرشحات مياه الشرب) مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب انتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون المنتجات الصناعية والسلامة الغذائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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