في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل"

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صورتان بينهما 30 عاماً أخرجهما الأب ولقيتا رواجاً بمنصات التواصل

شاءت الأقدار أن يتلقى الجد تطعيم فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ وهي الصورة التي تناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت رواجاً كبيراً.

وأظهرت صورتان بينهما 30 عاماً؛ في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، حيث كان المُخرج فيهما هو والد الممرض.

وقال الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر؛ الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام لـ"سبق" إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده " ناصر " الذي قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها.

وأشار إلى أن هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره.محافظة حريملاء لقاح كورونا