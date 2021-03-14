أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل"

Print
في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل" في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل"
صورتان بينهما 30 عاماً أخرجهما الأب ولقيتا رواجاً بمنصات التواصل

في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة

شاءت الأقدار أن يتلقى الجد تطعيم على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ وهي الصورة التي تناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت رواجاً كبيراً.

وأظهرت صورتان بينهما 30 عاماً؛ في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، حيث كان المُخرج فيهما هو والد الممرض.

وقال الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر؛ الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام لـ"سبق" إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده " ناصر " الذي قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها.

وأشار إلى أن هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره.محافظة حريملاء لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية