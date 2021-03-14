محكمة دلهي تنظر في طلب إعادة جثمان هندي مدفون في السعودية

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خطأ مترجم قنصلية بلاده السبب.. وذووه يرغبون في أداء طقوسهم عليه

تقدمت امرأة هندية إلى محكمة دلهي العليا بطلب لاستعادة رفات زوجها الذي دفنت جثته في المملكة العربية السعودية؛ بسبب خطأ مترجم معين من القنصلية الهندية.

وقالت مقدمة الالتماس في عريضة قضائية تم رفعها عن طريق المحامية سوبهاش شاندران، إن زوجها عمل في السعودية لمدة 23 عاماً وتوفي في 24 يناير من العام الجاري؛ بسبب مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية، وتم حفظ رفاته في مستشفى بيش العام في منطقة جازان حتى اكتمال الإجراءات الرسمية وتوكيل الأسرة للقنصلية الهندية بجدة لإعادة جثمان زوجها إلى الهند.

ووفقاً لوكالة الأنباء الهندية aninews تفاجأت الأسرة في 18 فبراير بأنه تم دفن زوجها في السعودية؛ بسبب خطأ من القنصلية الهندية بجدة والتي بررت السبب بأنه خطأ وقع فيه المترجم الرسمي للقنصلية.

وطالبت الزوجة وأسرة المتوفى "سانجيف كومار" بإعادة جثمانه إلى الهند لأداء الطقوس الأخيرة عليه.امرأة هندية محكمة دلهي العليا