رشا راغب: تدريب رؤساء الجامعات رسالة بأن التعليم هو أساس الترقي والتقدم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من أهم برامج الأكاديمية.

وأضافت راغب، على هامش البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس، اليوم الأحد، أن هذا التدريب هو رسالة لكل مصري أن التعليم هو أساس الترقي والتقدم.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية: نتحدث عن ألف سنة من العلم والحضارة في قاعة واحدة إذا نظرنا إلى عمر الجامعات التي يمثلها رؤسائها في البرنامج.

وأشارت الدكتورة رشا راغب، إلى أن رؤساء الجامعات أضافوا كثيرا بوجودهم، متابعة: بتشوف في التدريب رؤساء جامعات ووزير بيحضروا برنامج تدريبي.