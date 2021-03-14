أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محكمة دلهي تنظر في طلب إعادة جثمان هندي مدفون في

Print
محكمة دلهي تنظر في طلب إعادة جثمان هندي مدفون في السعودية محكمة دلهي تنظر في طلب إعادة جثمان هندي مدفون في
خطأ مترجم قنصلية بلاده السبب.. وذووه يرغبون في أداء طقوسهم عليه

محكمة دلهي تنظر في طلب إعادة جثمان هندي مدفون في السعودية

تقدمت امرأة هندية إلى محكمة دلهي العليا بطلب لاستعادة رفات زوجها الذي دفنت جثته في المملكة العربية ؛ بسبب خطأ مترجم معين من القنصلية الهندية.

وقالت مقدمة الالتماس في عريضة قضائية تم رفعها عن طريق المحامية سوبهاش شاندران، إن زوجها عمل في السعودية لمدة 23 عاماً وتوفي في 24 يناير من العام الجاري؛ بسبب مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية، وتم حفظ رفاته في مستشفى بيش العام في منطقة جازان حتى اكتمال الإجراءات الرسمية وتوكيل الأسرة للقنصلية الهندية بجدة لإعادة جثمان زوجها إلى الهند.

ووفقاً لوكالة الأنباء الهندية aninews تفاجأت الأسرة في 18 فبراير بأنه تم دفن زوجها في السعودية؛ بسبب خطأ من القنصلية الهندية بجدة والتي بررت السبب بأنه خطأ وقع فيه المترجم الرسمي للقنصلية.

وطالبت الزوجة وأسرة المتوفى "سانجيف كومار" بإعادة جثمانه إلى الهند لأداء الطقوس الأخيرة عليه.امرأة هندية محكمة دلهي العليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما

السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

شبكة عيون الإخبارية