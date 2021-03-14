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رحل في قمة عطائه.. رئيس جامعة الإمام ينعي عميد معهد الدعوة "الزهراني"

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رحل في قمة عطائه.. رئيس جامعة الإمام ينعي عميد معهد الدعوة "الزهراني" رحل في قمة عطائه.. رئيس جامعة الإمام ينعي عميد معهد الدعوة "الزهراني"
كما نعاه مستشارون وأكاديميون ودعاة فور انتشار النبأ منوهين بجهوده وتفانيه

رحل في قمة عطائه.. رئيس جامعة الإمام ينعي عميد معهد الدعوة

نعى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، عميد معهد الدعوة والاحتساب بالجامعة الدكتورمحمد الزهراني الذي وفاته المنية اليوم، منوهاً بمناقبه وجهوده ودماثة أخلاقة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة أ.د. محمد الزهراني، عميد معهد الدعوة والاحتساب، وهو في قمة عطائه".

وأضاف: "كان دمث الخلق، نقي السريرة، مخلص ومتفاني في عمله، مختتماً- تغريدته بالدعاء قائلًا: "نسأل الله أن يغفر له، ويرفع درجاته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وفور انتشار نبأ وفاة "الزهراني" نعاه مستشارون وأكاديميون ودعاة، منوهين بجهوده وتفانيه في خدمة الدين والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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