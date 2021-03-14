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الأسبوع الماضي.. إغلاق 41 منشأة وتحرير 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الباحة

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الأسبوع الماضي.. إغلاق 41 منشأة وتحرير 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الباحة الأسبوع الماضي.. إغلاق 41 منشأة وتحرير 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الباحة
أمين المنطقة أكد أن الجولات الميدانية مستمرة ومتواصلة وذلك للرقابة على جميع المنشآت

الأسبوع الماضي.. إغلاق 41 منشأة وتحرير 121 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الباحة

أغلقت إدارات صحة البيئة والطوارئ بأمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، نحو 5108 جولات ميدانية، شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصوالين الحلاقة وما في حكمها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأسفرت تلك الجولات عن إغلاق 41 منشأة تجارية، وتحرير 121 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أن تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط التجاري، واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، ما زال مستمراً.

وبيّن أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، وسيتم على الفور مباشرتها ميدانياً، واتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.أمانة منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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