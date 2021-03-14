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حجز دعوى إقامة سرادق انتخابات الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت للحكم نهاية الجلسة

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حجز دعوى إقامة سرادق انتخابات الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت للحكم نهاية الجلسة حجز دعوى إقامة سرادق انتخابات الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت للحكم نهاية الجلسة

مصراوي Masrawy

12:06 م الأحد 14 مارس 2021

كتب – محمود الشوربجي:

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامي، وكيلًا عن حسام السويفي المرشح على عضوية نقابة الصحفيين، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدم إقامة سرادق في شارع عبدالخالق ثروت، لإجراء الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق، وقررت المحكمة حجز الدعوى؛ للحكم بنهاية الجلسة.

أقام أسعد هيكل المحامي وكيلًا عن حسام السويفي المرشح على عضوية نقابة الصحفيين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدم إقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت، لإجراء الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٨٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، أن الطاعن له مصلحة وصفة قائمة، حيث أنه عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فضلا عن أنه مرشح في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل.

وتابعت الدعوى، أن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، تضمن في المادة ٣٢ منه على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في الجمعة الأولى من شهر مارس من كل سنة، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

ولما كانت المادة سالفة الذكر، لم تشترط انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين داخل المقر نفسه الكائن بشارع عبد الخالق ثروت، وحيث أن المقر الرئيسي للنقابة يشمل الشارع الكائنة به، وهو شارع عبد الخالق ثروت تجاه شارع رمسيس، وامتداده حتى شارع طلعت حرب.

وحيث أن العرف الانتخابي في نقابة الصحفيين، قد جرى على أن تمتد الانتخابات من حيث اكتمال النصاب القانوني، والإدلاء بالاصوات، وإعلان النتيجة على يومين، حيث يتم إعلان النتيجة صباح اليوم التالي من إجراء الانتخابات، عقب فرز الأصوات.

لذلك فإن إجراء الانتخابات في سرادق أمام مقر النقابة الرئيسي بشارع عبد الخالق ثروت لا يتناقض مع ما حدده المشرع في المادة سالفة الذكر باشتراطه انعقاد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

وأوضح أن إقامة السرادق لإجراء الانتخابات بطول الشارع محل النقابة يهدف إلى تجنب الزحام، ويحافظ على سلامة أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل تزامن الانتخابات مع جائحة كورونا.

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