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قُدرت بمليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 150 طربة حشيش

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قُدرت بمليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 150 طربة حشيش قُدرت بمليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 150 طربة حشيش

مصراوي Masrawy

12:01 م الأحد 14 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 أشخاص؛ لاتجارهم في المواد المخدرة، بحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الأسكندرية نشاط (ثلاثة أشخاص) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم (150 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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