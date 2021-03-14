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فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا

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فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

11:16 ص الأحد 14 مارس 2021

رام الله- (أ ش أ):

قال الناطق باسم الفلسطينية إبراهيم ملحم إن الإجراءات الحكومية الجديدة بتجديد الإغلاق لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة المقبل، تأتي استكمالاً لمدة الـ14 يوماً التي أوصت بها لجنة الطوارئ العليا في ظل انتشار فيروس "كورونا"؛ لتخفيف الأعباء على المستشفيات والكادر الطبي، بسبب التزايد المضطرد في أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج.

وأضاف ملحم - في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الأحد- أن الإجراءات الحكومية يتم اتخاذها وفقا لنسبة إشغال أسرة المستشفيات، التي وصلت إلى طاقتها القصوى، بسبب سرعة انتشار الفيروس وتوالد سلالات جديدة منه، أشد فتكا من ذي قبل، ما أجبرنا على العودة لهذه الإجراءات.

وأوضح ملحم -حول بعض المناطق التي لا تتمكن الأجهزة الأمنية من التواجد فيها بشكل دائم- أن الأمر هناك يعتمد على المجالس القروية والبلديات من أجل تطبيق هذه الإجراءات، قائلا : إن "الوضع الصحي صعب والصور القادمة من المستشفيات تثبت ذلك، فأغلب الأسرة مشغولة بالمرضى، وهنا لا بد من الوعي لخطورة هذه المرحلة".

وأشار ملحم إلى أن "الحكومة لا تمتلك القدرة المالية أو الاقتصادية لمجابهة الفيروس "كورونا"لافتقارها للموارد، لافتا إلى أنها قدمت بعض المساعدات للمتضررين في بداية الجائحة، لكن ذلك لم يكن كافياً، ونحن نعلم ذلك".

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مصراوي Masrawy

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