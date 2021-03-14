بـ8 ملايين جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم

تواصلت الأعمال الجارية بمشروع تطوير بكورنيش النيل بمدينة دمياط، والذي يتضمن رفع كفاءة ممشى وسور الكورنيش والجزيرة الوسطى، وإنشاء قواعد خرسانية للوحات الإعلانية وكابلات الكهرباء، وأعمدة الإنارة الديكورية فضلاً عن تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار وربطها بغرف الترسيب.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال إنشاء خطوط انحدار للصرف الصحي، بطول ٣ كيلو وبتكلفة تقدر بحوالي ٨ ملايين جنيه، لتغطية المنطقة وكذا رصف الطريق بالأسفلت وتشجير الطريق بالكامل بعد رفع كافة الأشجار التالفة.

وأوضحت في تصريح صحفي، أنه يجري اليوم الأحد توريد بلاطات الانترلوك المفرغ والمخصص لأحواض الزهور بممشى الكورنيش، والبدء في كشط الطبقة الاسفلتية، تمهيدا لرصف الطريق.

ووجهت المحافظ كافة الأجهزة المعنية بالإسراع في المعدلات التنفيذية بالمرحلة الأولى من الطريق نظرًا لأهميته البالغة، لتحقيق رؤية وخطة المحافظة لتنفيذ مشروع تطوير وتنسيق حضارى متكامل.