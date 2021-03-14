أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بـ8 ملايين جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل في دمياط

Print
بـ8 ملايين جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل في دمياط بـ8 ملايين جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل في دمياط

مصراوي Masrawy

11:22 ص الأحد 14 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم

تواصلت الأعمال الجارية بمشروع تطوير بكورنيش النيل بمدينة دمياط، والذي يتضمن رفع كفاءة ممشى وسور الكورنيش والجزيرة الوسطى، وإنشاء قواعد خرسانية للوحات الإعلانية وكابلات الكهرباء، وأعمدة الإنارة الديكورية فضلاً عن تنفيذ متكاملة لصرف مياه الأمطار وربطها بغرف الترسيب.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال إنشاء خطوط انحدار للصرف الصحي، بطول ٣ كيلو وبتكلفة تقدر بحوالي ٨ ملايين جنيه، لتغطية المنطقة وكذا رصف الطريق بالأسفلت وتشجير الطريق بالكامل بعد رفع كافة الأشجار التالفة.

وأوضحت في تصريح صحفي، أنه يجري اليوم الأحد توريد بلاطات الانترلوك المفرغ والمخصص لأحواض الزهور بممشى الكورنيش، والبدء في كشط الطبقة الاسفلتية، تمهيدا لرصف الطريق.

ووجهت المحافظ كافة الأجهزة المعنية بالإسراع في المعدلات التنفيذية بالمرحلة الأولى من الطريق نظرًا لأهميته البالغة، لتحقيق رؤية وخطة المحافظة لتنفيذ مشروع تطوير وتنسيق حضارى متكامل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية