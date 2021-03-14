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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الصلح الواقي

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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الصلح الواقي بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الصلح الواقي

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تشهد الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.​

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