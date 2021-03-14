المجتمعات العمرانية توافق على طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمدينة المنصورة الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح موقع مقترح للإستثمار بمدينة المنصورة الجديدة، بنشاط مدرسة تعليم أساسي، بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي و٣ أدوار متكررة، وبردود 6م من جميع الجهات ، ويتم الإلتزام بإشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما أن مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن المساحة المقترحة لتنفيذ المشروع تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.