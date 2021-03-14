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وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم 5 أفدنة بـ6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

11:11 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بالموافقة على اعتماد وتخطيط وتقسيم قطعة رقم (9 أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21 ألف متر، الواقعة بالحوض رقم 21 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ(همام هلال على محمد) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية.

ونص القرار أيضًا على التزام المخصص له بالتعهد منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم القضاء الإداري.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

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