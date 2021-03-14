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"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان

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"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان "صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان
عقب بلاغ لإدارة الالتزام.. عيادة منزلية في أحد الأحياء الشعبية في جنوب العاصمة

ضبطت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للأسنان، في أحد الأحياء الشعبية في جنوب الرياض.

وأوضحت "صحة الرياض"، أنه بناءً على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، وتمّ التفاعل معه، تمّ الوقوف على الموقع المخالف؛ حيث تمّ ضبط عامل وافد بمهنة حدّاد يعمل في مهنة طب الأسنان، في عيادة خاصة بها، وذلك بشكلٍ مخالف، وغير مخوّل له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت توقيفهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهم.

وشدّدت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقاً للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومَن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومَن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومَن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوّهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفّذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

صحة الرياض عيادة منزلية مخالفة للأسنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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