أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية

Print
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية
عبر 1142 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" على المتنزهات وفي المجمعات

حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية

نفّذت أمانة منطقة عسير، ممثلة بالفرق الرقابية واللجان المختصّة، الأسبوع الماضي، 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

ورصدت "الأمانة"، خلال الجولات الرقابية، 307 مخالفات متنوعة؛ إلى جانب إغلاق 74 منشأة تجارية، كما قامت بعديد من الأعمال التوعوية والتثقيفية لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية؛ بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال تطبيق التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغيرها.أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية