السائق الخاص والعمالة المنزلية.. 4 فئات خاضعة لنظام الكفيل السعودي رغم الإلغاء

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية "إلغاء نظام الكفيل".

وكشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن الفئات المستثناة من مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي ستظل خاضعة لنظام الكفيل السعودي رغم إلغائه.

وأوضح حنفي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن هذه المبادرة استثنت المهن الخاصة "السائق الخاص- الحارس- العمالة المنزلية- الراعي"، بحيث تستمر هذه المهن على النظام المتبع -الكفيل السعودي- سابقاً دون تغيير.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إلى أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي لبناء سوق عمل جذابة وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وأكد حنفي وجود ارتياح بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة من تطبيق هذه المبادرة (إلغاء نظام الكفيل)، مما سيكون له أثر إيجابي، كونها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تشهد تطورًا في جميع المجالات، منها الاقتصادية والأمنية والثقافية وسوق العمل السعودي.