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رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تطوير الطرق بعدة مناطق

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رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تطوير الطرق بعدة مناطق رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تطوير الطرق بعدة مناطق

مصراوي Masrawy

11:03 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال الطرق بالمدينة، وتشمل أعمال توسعة مدخل المدينة، وأعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة طرق الحي الأول بالكامل لتلبية التوسعات المستقبلية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة وإنهاء الأعمال بالمشروعات المختلفة.

وأضاف مندور، في بيان اليوم، أن الجزء الأول الذي تم البدء في توسعته من مدخل المدينة، يبدأ من ميدان الحرية وحتى ميدان الجامعة الروسية بطول 2 كيلو متر، وتمت زيادة حارتين لكل اتجاه، ليصبح كل اتجاه مكون من 4 حارات، مما يحقق سيولة مرورية كبيرة وإنشاء مناطق انتظار للسيارات، بعرض 4.5 متر بطول 1 كم وتخطيط الشارع مرورياً ليظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمدينة، ويهدف المشروع لحل التكدس المروري أمام مجمع البنوك وأمام منطقة المولات والمحال التجارية بمركز المدينة.

وأشار مندور، إلى أنه جارٍ عمل مشايات بالجزيرة الوسطى للمدخل وسيتم إضاءة الجزيرة بأعمدة إضاءة ديكورية لتضفي جمالاً على الشكل العام، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وأكد رئيس الجهاز، أن أعمال تطوير الطرق القائمة بالفعل تواجه تحديا من حيث المحافظة على المرافق القائمة ودون إيقاف الحركة المرورية على الطرق التي بها كثافات مرورية مرتفعة، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على المدخل، وذلك مراعاة لزيادة عدد السكان بالمدينة، وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف العام على الطرق وتنسيق الموقع، أنه جارٍ الانتهاء من تطوير عدد من الطرق بالمدينة وجارٍ تطوير طرق داخلية بطول 30 كم بتكلفة 70 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، مؤكداً استمرار رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية على مستوى المدينة وحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا وتوفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين وتحسين الصورة الجمالية للمدينة وزيادة الاستثمارات بها.

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