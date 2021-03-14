"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

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"البريكي": مبادراتٌ تُواكب الجائحة وتسليمٌ ضَمَّ نافذةً لخدمة السيارات

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- عن صرف أكثر من مليونين و200 ألف وصفة علاجية، خلال العام الميلادي الماضي.

وأوضحت مدير الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، أن الإدارة فعّلت عددًا من المبادرات خلال فترة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كوفيد-19، والتي تمثلت في مبادرة "سواعد الخير"؛ حيث تم تجهيز أكثر من ألف وصفة علاجية، وجرى إيصالها من قِبَل المتطوعين للمرضى والمراجعين؛ وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19910) أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المرسلة من قِبَل الصيدلية.

وأضافت: "كما قامت الإدارة بتسليم الوصفات الطبية الجاهزة والمعاد صرفها عبر نافذة لخدمة السيارات في المدينة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 1660 مستفيدًا".مدينة الملك سعود الطبية