أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل

Print
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل

مصراوي Masrawy

10:54 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب_ محمد نصار:

تفتتح اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالجيزة، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحطة الوسيطة بالبراجيل تم انشائها بالكامل من خلال وزارة البيئة بمساحة 3000 م2 وتكلفة 23 مليون جنيه ، بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ، وجامعة عين شمس كأستشارى لمراجعة التصميمات ومتابعة التنفيذ والتسليم، وتم توفير المعدات المتحركة لها لنقل المخلفات من المحطة الى مدفن شبرامنت.

وأوضحت وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء

بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية