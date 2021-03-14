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الصين تصف اتهامات بريطانيا لها بانتهاك معاهدة هونج كونج بأنها "افتراءات"

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الصين تصف اتهامات بريطانيا لها بانتهاك معاهدة هونج كونج بأنها "افتراءات" الصين تصف اتهامات بريطانيا لها بانتهاك معاهدة هونج كونج بأنها "افتراءات"

مصراوي Masrawy

10:55 ص الأحد 14 مارس 2021

لندن- (د ب أ):

اتهمت الصين المملكة المتحدة بإطلاق "افتراءات لا أساس لها"، بعد أن قالت البريطانية إن قمع بكين للمعارضة في هونج كونج لا يمتثل للمعاهدة التي مهدت الطريق لعودة المدينة إلى السيطرة الصينية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الصين قالت في بيان نُشر اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني لسفارتها في لندن: "ليس للمملكة المتحدة سيادة أو ولاية قضائية أو حق في الإشراف على هونج كونج بعد تسليمها، وليس عليها ما يسمي بـ التزامات تجاه مواطني هونج كونج".

وجاء البيان بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس السبت إن الصين في "حالة عدم امتثال مستمر" للمعاهدة الرئيسية التي مهدت الطريق لعودة هونج كونج إلى السيطرة الصينية.

وفي الأيام الماضية، وافق نواب البرلمان الصينيون على إصلاح شامل لنظام الانتخابات في المدينة يهدد الهيئة التشريعية بها بأن تكون مكدسة بالموالين لبكين.

وجاءت هذه الخطوة تتويجا لسلسلة من الخطوات لكبح التحديات التي تواجه الحكم الصيني، بما في ذلك تمرير قانون الأمن القومي الذي أدى إلى اعتقال العشرات من ناشطي الديمقراطية ودفع الكثيرين إلى الفرار من المدينة.

وقال راب إن التعديل الانتخابي الصيني هو "جزء من نمط مصمم لمضايقة وخنق جميع الأصوات المنتقدة لسياسات الصين وهو ثالث خرق للإعلان المشترك في أقل من تسعة أشهر".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن شعب هونج كونج .. يجب على الصين أن تتصرف وفقا لالتزاماتها القانونية وتحترم الحقوق والحريات الأساسية في هونج كونج".

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