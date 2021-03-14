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بريطانيا: إعطاء 25.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

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بريطانيا: إعطاء 25.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن بريطانيا: إعطاء 25.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

10:46 ص الأحد 14 مارس 2021

لندن- (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 2ر25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 332 ألفا و820 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 12 أسابيع.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 27ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 125 ألفا و701 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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