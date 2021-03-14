أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية: تطعيم 587 ألف شخص بلقاحات مضادة لكورونا

Print
كوريا الجنوبية: تطعيم 587 ألف شخص بلقاحات مضادة لكورونا كوريا الجنوبية: تطعيم 587 ألف شخص بلقاحات مضادة لكورونا

مصراوي Masrawy

10:45 ص الأحد 14 مارس 2021

سول- (د ب أ):

تلقى حوالي 587 ألف شخص في كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا منذ أن بدأت حملة التطعيم في مختلف أنحاء البلاد أواخر الشهر الماضي، طبقا لما ذكرته "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكر فريق العمل الحكومي المعني بالتعامل مع وباء أنه حتى الساعة الثانية عشرة صباحا، تم تطعيم ثلاثة آلاف و487 شخصا آخرين، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى إلى 587 ألفا و884 شخصا.

وحصل أكثر من 560 ألفا على لقاحات "استرازينيكا"، بينما حصل حوالي 26 ألفا على لقاحات "فايزر".

وذكر فريق العمل أنه تم تسجيل 200 حالة إصابة جديدة بردود فعل سلبية للقاحات، معظمها شملت أعراضا شائعة وخفيفة، مثل الصداع أو الحمى.

وتردد أن واحدة من الحالات كانت فرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم وهو نوع من الحساسية الخطيرة، التي ربما تؤدي إلى الوفاة.

كما تردد أن السلطات الصحية تحقق أيضا في حالة لشخص توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض شائعة، بعد تلقي اللقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية