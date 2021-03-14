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مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند

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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند
توفي أحدهم في المستشفى لاحقًا

فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع مروعًا، يظهر أربعة أشخاص وهم يقفون تحت شجرة للاحتماء بها من الأمطار يوم الجمعة الماضي؛ لكن فجأة تضرب صاعقة برق الشجرة والرجال؛ لنشاهدهم يتساقطون من حولها.

وتظهر في الفيديو بوضوح اللحظةُ التي ضرب فيها البرق الشجرة والرجال؛ مما تسبب في سقوطهم حول جذعها.

ووفقًا لصحيفة "إنديا توداي"، فقد بقي الرجال الأربعة على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص للعلاج من إصابتهم.

وتسببت الصعقة التي تعرض لها الرجال بحروق استدعت الرعاية الطبية؛ وفقًا للصحيفة.

فيما أشار موقع "دي إن إيه إنديا"، إلى أن أحد الرجال الأربعة فارق الحياة نتيجة الصاعقة.

وكانت الصحيفة قد نشرت، في يوليو الماضي، خبرًا يفيد بوفاة 23 شخصًا على الأقل، وإصابة 29 آخرين، بعد تعرضهم لصعقة برق في متفرقة في مقاطعة أوتر براديش الهندية.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ فإن الهند تشهد نحو 2000 حالة وفاة جراء صعقات البرق، سنويًّا، منذ عام 2005.الهند صاعقة برق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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