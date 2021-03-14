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هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

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هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

09:58 ص الأحد 14 مارس 2021

أمستردام- (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 27ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم الأحد إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 28ألفا و463 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4ر2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد قبل تسعة أسابيع.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 17ر1 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و176 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأسبوعين .

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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