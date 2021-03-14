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إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

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إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

09:57 ص الأحد 14 مارس 2021

روما- (د ب ا):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 53ر6 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 176 ألفا و87 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وأربعة اشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا التطعيم ضد منذ نحو 11 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 2ر3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 101 ألف 881 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وستة أسابيع.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة،أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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