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الأردن يدين افتتاح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس

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الأردن يدين افتتاح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس الأردن يدين افتتاح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس

مصراوي Masrawy

09:56 ص الأحد 14 مارس 2021

عمان- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الأحد عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز قوله إن "فتح المكتب في القدس، يتعارض بشكلٍ صارخٍ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، موضحا أن أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وأكد أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يوينو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت التشيك افتتحت في مراسم احتفالية يوم الخميس الماضي مكتبا خارجيا في القدس تابعا لسفارتها الواقعة في تل أبيب بإسرائيل.

يذكر أن وضع القدس يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في صراع الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

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