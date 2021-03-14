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نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية
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الجمعة 19 مارس 2021 01:23 صباحاً
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط في الأردن يودي بحياة عدد من مرضى كورونا
فيديو
cnn arabic
الأحد 14 مارس 2021 10:10 صباحاً
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