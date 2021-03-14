أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

Print
في 9 أيام وعبر 1196 جولة نفّذتها الفرق الرقابية التابعة لفرع "التجارة"

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس، 1196 جولة ميدانية على المنشآت التجارية شملت المراكز التجارية الكبيرة ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ، وتمّت مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتلك الاجراءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

وتهيب الوزارة بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية