نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا

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بروكسل - (د ب أ):

أقر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس بأن الإتحاد الأوروبي ارتكتب أخطاء في وضع استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا للدول الأعضاء.

وقال تيميرمانس لصحيفة "تاجشبيجل" الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد "حقا تم ارتكاب أخطاء، عند طلب لقاحات في بروكسل وكذلك في الدول الأعضاء".

وأضاف "إنني مستعد لإجراء تقييم في نهاية الجائحة- عندئذ يمكننا رؤية ما فعلناه خطأ وما فعلناه صواب ".

وتابع "غير أن الشيء الأول الذي سنفعله هو ضمان أن كل أوروبا تحصل على لقاح".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورزولا فون دير لاين في المقابلة إن التوجه الأوروبي يعد " أيضا في صالح الدول الأعضاء الأكثر ثراء مثل ألمانيا".

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت شراء 4ر1 مليار جرعة على الأقل من اللقاحات الأربعة المضادة لفيروس كورونا،التي تم الموافقة عليها في الإتحاد الأوروبي، وهي كمية من الناحية النظرية، أكثر مما يكفي لتطعيم سكان دول الإتحاد البالغ عددهم 450 مليون نسمة.

غير أن المفوضية تعرضت لانتقادات بسبب موقفها المتردد والأخطاء الاستراتيجية في طلب اللقاحات. وينظر إلى توزيع جرعات اللقاحات بين الدول الأعضاء بأنه غير عادل من قبل بعض عواصم دول الإتحاد الأوروبي.

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