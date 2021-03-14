أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا

Print
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

08:54 ص الأحد 14 مارس 2021

بروكسل - (د ب أ):
أقر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس بأن الإتحاد الأوروبي ارتكتب أخطاء في وضع استراتيجية التطعيم ضد للدول الأعضاء.

وقال تيميرمانس لصحيفة "تاجشبيجل" الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد "حقا تم ارتكاب أخطاء، عند طلب لقاحات في بروكسل وكذلك في الدول الأعضاء".

وأضاف "إنني مستعد لإجراء تقييم في نهاية الجائحة- عندئذ يمكننا رؤية ما فعلناه خطأ وما فعلناه صواب ".

وتابع "غير أن الشيء الأول الذي سنفعله هو ضمان أن كل أوروبا تحصل على لقاح".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورزولا فون دير لاين في المقابلة إن التوجه الأوروبي يعد " أيضا في صالح الدول الأعضاء الأكثر ثراء مثل ألمانيا".

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت شراء 4ر1 مليار جرعة على الأقل من اللقاحات الأربعة المضادة لفيروس كورونا،التي تم الموافقة عليها في الإتحاد الأوروبي، وهي كمية من الناحية النظرية، أكثر مما يكفي لتطعيم سكان دول الإتحاد البالغ عددهم 450 مليون نسمة.

غير أن المفوضية تعرضت لانتقادات بسبب موقفها المتردد والأخطاء الاستراتيجية في طلب اللقاحات. وينظر إلى توزيع جرعات اللقاحات بين الدول الأعضاء بأنه غير عادل من قبل بعض عواصم دول الإتحاد الأوروبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية