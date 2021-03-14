حقّق تقدماً ميدانياً.. الجيش اليمني يعلن دحر ميليشيا الحوثي من مواقع جديدة غربي محافظة تعز

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استعاد مرتفعات "القرقرة" في منطقة الطوير الأعلى

أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، تحقيقه تقدماً ميدانياً في القتال الدائر منذ أكثر من أسبوع ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش استعادت مرتفعات "القرقرة" في منطقة الطوير الأعلى بعزلة اليمن التابعة لمديرية مقبنة، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقتل في تلك المعارك ما لا يقل عن 35 من مسلحي الحوثي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بينما شرعت قوات الجيش في تمشيط ما بقي من جيوب لعناصر الميليشيا في أطراف منطقة الكويحة، والطوير الأعلى.

من جهة أخرى، قال محافظ تعز نبيل شمسان؛ إن المعارك ضد المتمردين الحوثيين لن تتوقف إلا باستعادة المناطق كافة التي تقع تحت سيطرتهم، وفقاً للوكالة اليمنية.