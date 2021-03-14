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"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بينها الرياض

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"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بينها الرياض "الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بينها الرياض
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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