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متظاهرون يهاجمون مركبة الرئيس الأرجنتيني في مقاطعة تشوبوت

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متظاهرون يهاجمون مركبة الرئيس الأرجنتيني في مقاطعة تشوبوت متظاهرون يهاجمون مركبة الرئيس الأرجنتيني في مقاطعة تشوبوت

مصراوي Masrawy

07:15 ص الأحد 14 مارس 2021

بوينس أيريس - (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء الوطنية الأرجنتينية "تيلام" بأن متظاهرين في باتاجونيا ألقوا الحجارة على مركبة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أثناء زيارته لمقاطعة تشوبوت يوم السبت.

وذكر التقرير أن نافذتي السيارة الخلفيتين تحطمتا.

كما وجه المتظاهرون الشتائم إلى حاكم مقاطعة تشوبوت ، ماريانو أرسيوني، الذي يدعمه فرنانديز في مشروع للتعدين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إل تشوبوت" الإقليمية.

واستنكر فيرنانديز الهجوم. وكتب عبر تويتر "أنا متأكد من أن هذا العنف لا يشارك فيه شعب تشوبوت ومن يسكنون الأرجنتين الحبيبة".

وكان فرنانديز يزور المنطقة لتفقد الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات الهائلة. وأثرت الحرائق المدمرة على المنطقة الواقعة عند سفح جبال الأنديز لعدة أيام.

وقال وزير البيئة خوان كاباندي إن ما يقرب من 7 ألاف هكتار من الغابات تعرضت للتدمير كما أتت النيران على 300 منزل. وتوفي عامل مزرعة وأصيب العشرات. ولكن تم حتى الآن العثور على عشرة أشخاص كانوا يعتبرون في عداد المفقودين.

وبحسب صحيفة "الكلارين" ، أنهى الوفد الرئاسي الجولة بعد الحادث. وحلق فرنانديز فوق المنطقة بمروحية ثم عاد إلى بوينس آيرس.

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