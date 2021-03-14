موجز "سبق" الأسبوعي: قرارات ملكية.. وإلغاء نظام الكفيل رسميًا.. ولقاحات "كورونا" آمنة وفعّالة

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تعديل نظامَي "التقاعد المدني والتقاعد العسكري".. والتحالف يوجّه ضرباته للحوثي

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخل من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من القرارات التي شملت إعفاءات وإنهاء خدمات وتعيينات جديدة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فيما استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عددًا من قادة الدول العربية والإسلامية، واستعرض ولي العهد خلال الاجتماعات العلاقات الثنائية مع السعودية، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها، وسبل تعزيزها.

كما شهد الأسبوع موافقة مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامَي "التقاعد المدني، والتقاعد العسكري"، بإضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون "24 مكررة"، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون "23 مكررة"، فيما طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بشأن مأمونية وفعالية اللقاحات في المملكة، كما حثتهم على سرعة تلقيها للوصول للمناعة المجتمعية.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

قرارات ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه، وكذلك إنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا، وشملت إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.. وغيرها من القرارات.

https://sabq.org/ZGnzqp

10 قرارات لمجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- 10 قرارات في جلسته الاعتيادية، كما اطلع المجلس على نتائج اطلع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عددٍ من قادة الدول العربية والإسلامية، وتابع المجلس ما اتخذته الدولة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

https://sabq.org/bpwrv2

اجتماعات ولي العهد

اجتمع ولي العهد الأسبوع الماضي مع قادة دول الأردن وماليزيا والسودان وولي عهد البحرين، وجرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية مع السعودية، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها، وسبل تعزيزها.

https://sabq.org/xGsmQZ

https://sabq.org/tqXmNh

https://sabq.org/phVT9f

https://sabq.org/KshSvJ

اللقاحات آمنة وفعّالة

طمأنت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين بشأن مأمونية لقاح أسترازينيكا، مؤكدة مأمونية وفعالية كل اللقاحات المتوفرة بالبلاد. وفي الشأن نفسه، قالت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد سبب لوقف استخدام لقاح أسترازينيكا، فيما لفتت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن لقاح "أكسفورد – أسترازينيكا" مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

https://sabq.org/C7dyJp

https://sabq.org/j4KBNZ

https://sabq.org/WCSyjg

شجب وإدانة لمحاولات الحوثي الجبانة

شجب مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، الاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي تعرضت له إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، ولم تسفر المحاولة الجبانة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات. كما شجبت عددًا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المحاولة الإرهابية الفاشلة والمهددة لأمن الطاقة العالمي.

https://sabq.org/XQVJN5

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التحالف يوجّه ضربة لورش الحوثي الصاروخية

وجّه التحالف ضربة موجعة لميليشيا الحوثي استهدفت ورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية، وورش تفخيخ الطائرات من دون طيار بأحد المعسكرات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. كما كبدت غارات للتحالف الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف.

https://sabq.org/4RGF3s

https://sabq.org/zqy8Lp

إلغاء نظام الكفيل رسميًا

يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية رسميًا صباح الأحد 30 رجب الموافق 14 مارس، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل. وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

https://sabq.org/Cnw2WN

https://sabq.org/br5Kdq

تعديل نظامَي "التقاعد المدني والتقاعد العسكري"

وافق مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامَي "التقاعد المدني، والتقاعد العسكري"، بإضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون "24 مكررة"، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون "23 مكررة"، تهدفان إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممّن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

https://sabq.org/3zgZy9

المملكة تستثمر في الهيدروجين

أشار تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن سوق الهيدروجين الذي بدأ بالازدهار، ستكون المملكة واحدة من أكبر القوى العالمية فيه لإنتاج غاز الهيدروجين، وهي صناعة يقدر حجمها بنحو 700 مليار دولار بحلول عام 2050.

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