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محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" اليوم

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محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" اليوم محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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