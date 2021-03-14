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خمس مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفالة.. تعرَّف عليها

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خمس مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفالة.. تعرَّف عليها خمس مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفالة.. تعرَّف عليها
يبدأ العمل بها اليوم ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

خمس مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفالة.. تعرَّف عليها

يبدأ اليوم الأحد العمل بنظام إلغاء الكفالة في ، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية. والمبادرة لن تشمل خمس مهن، هي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني).

وتستهدف المبادرة دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.

وتقدِّم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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