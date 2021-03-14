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ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

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ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

جي بي سي نيوز:- اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن عملية التسوية في سوريا لا تتقدم بشكل كاف، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات رئاسية في البلاد "في هذه المرحلة" شيء من الصعب تصوره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء ردا على طلب التعليق على إعلان دعمها إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في العام 2021: "لا يسعني سوى أن أشير مجددا إلى أن جهودنا والجهود الدولية، بما في ذلك تلك نبذل ضمن إطار ما يعرف تحت اسم المجموعة الصغيرة، التي نعمل فيها مع دول أخرى، تهدف في المقام الأول إلى إنهاء الحرب في سوريا".

وأضاف: "في ظل الواقع الذي تشهده في سوريا الآن، من الصعب تصور إجراء انتخابات هناك". وذكر الوزير أن هناك محادثات تجري حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة حول القضايا السياسية المتعلقة بتسوية النزاع في سوريا، وخاصة حول دستور البلاد، الأمر الذي قد يهيئ الظروف لإجراء الانتخابات، لكن "الآن الحديث يدور عن وقف القتال وسقوط مزيد من الضحايا في سوريا". وأضاف: "للأسف، ليست المرحلة تلك التي كنا نتمنى أن نكون فيها".

وفي وقت سابق قال مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، إن موسكو تعتبر إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في العام 2021 أمرا مشروعا وترفض الموقف الغربي الذي ينفي ذلك.

المصدر: "نوفوستي"

جي بي سي نيوز

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