أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لماذا علق المجلس الصحي الدنماركي استخدام لقاح استرازينيكا؟.. "باهبري" يجيب

Print
لماذا علق المجلس الصحي الدنماركي استخدام لقاح استرازينيكا؟.. "باهبري" يجيب لماذا علق المجلس الصحي الدنماركي استخدام لقاح استرازينيكا؟.. "باهبري" يجيب
أعرب عن اعتقاده بأن الغرض من إيقاف التطعيم جمع عينات عشوائية لدراستها

لماذا علق المجلس الصحي الدنماركي استخدام لقاح استرازينيكا؟..

كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن ما جاء في بيان المجلس الصحي الدنماركي بشأن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا ملاحظات أكثر من كونه مخاوف، وأنه يعتقد أن الغرض من إيقاف التطعيم هو جمع عينات عشوائية لدراستها.

وأوضح "باهبري" عبر مداخلته على قناة الرسالة أنه دائمًا يتم أخذ عينتَين من مليونَي شخص، مليون منهم حصلوا على التطعيم، والمليون الآخر منهم لم يحصلوا على التطعيم، ثم يتم البحث لمعرفة عدد مَن أُصيبوا بجلطات في كل مليون منهما، ثم تتم مقارنة الأرقام بينهما.

وبيَّن أنه إذا وُجد أن عدد المصابين بالجلطة متساوٍ تقريبًا في الفئتين فلا يكون للقاح أي علاقة بحدوث الجلطات. مشيرًا إلى أن مثل هذا التحليل والإحصاء يحتاج لوقت؛ ولهذا السبب تلجأ بعض الدول لتعليق عمليات التطعيم باللقاح.

وأشار إلى أن دول العالم لا تعتمد تطعيمًا إلا وتراقبه لسنوات؛ ولهذا فالإجراء الدنماركي طبيعي جدًّا، وهدفه زيادة الاطمئنان. كما أن وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء تفحصان كل الجرعات قبل دخولها بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها، وتتابعان أي أعراض جانبية تظهر على متلقِّي اللقاح.

وقد أوضحت وزارة الصحة مساء أمس أن أكثر من مليونَي جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (500) موقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة، ولم تسجَّل أي مضاعفات مقلقة بسبب اللقاحات عدا الأعراض الجانبية المُعلَنة من وزارة الصحة.

لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما

السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية