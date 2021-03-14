أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بيان من أسرة مبارك للتعليق على رفعهم من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

Print
بيان من أسرة مبارك للتعليق على رفعهم من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بيان من أسرة مبارك للتعليق على رفعهم من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

12:17 ص الأحد 14 مارس 2021

(مصراوي):

أصدرت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بيانًا قالت فيه إن رفع مجلس الاتحاد الأوروبي أسماءهم من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات، يعد تطورًا كبيرًا جاء بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على العائلة في 21 مارس 2011، ومنذ ذلك الحين تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على الأسرة.

وأكدت أسرة مبارك في بيان لها، أن فرض العقوبات تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، المنصوص عليها في القانون الأوروبي والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية.

كما أكدوا، أن مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونًا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية