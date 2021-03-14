حبس 3 أشخاص في واقعة سقوط سيدة من أعلى عقار بالسلام

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

أمرت نيابة السلام بحبس 3 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام شقة سيدة بأحد العقارت، والتعدي عليها بالضرب، مما تسبب في سقوطها من الطابق السادس.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة بالطابق السادس في أحد العقارات السكنية وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين العثور على جثة فتاة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.