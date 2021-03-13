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مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغات بشأن أب بنجلته

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مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغات بشأن تحرش أب بنجلته مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغات بشأن أب بنجلته

مصراوي Masrawy

10:56 م السبت 13 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني، أن جهات الأمن لم تتلق أي بلاغات بشأن ادعاء محامية بقيام أب بالتحرش بنجلته، ورفض قسم الشرطة تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه، أن المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع لبرنامج بقناة فضائية، بشأن إجراء مقدم البرنامج اتصال هاتفي مع محامية أشارت إلى قيام أب بالتحرش بنجلته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة المذكورة، وبالتواصل مع المحامية أفادت بأن موكلتها "الوالدة" رفضت الإدلاء بأية بيانات.

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