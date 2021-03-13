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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني، أن جهات الأمن لم تتلق أي بلاغات بشأن ادعاء محامية بقيام أب بالتحرش بنجلته، ورفض قسم الشرطة تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه، أن المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو لبرنامج بقناة فضائية، بشأن إجراء مقدم البرنامج اتصال هاتفي مع محامية أشارت إلى قيام أب بالتحرش بنجلته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة المذكورة، وبالتواصل مع المحامية أفادت بأن موكلتها "الوالدة" رفضت الإدلاء بأية بيانات.